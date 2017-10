Shilpa Ray tour 2017, due date in Italia a ottobre

Sta per arrivare anche in Italia il tour a supporto del nuovo disco di Shilpa Ray, “Door Girl”. L’appuntamento con la cantautrice newyorkese e la sua band è per sabato 14 al Circolo Arci Progresso di Firenze, dove ad aprire la serata saranno Lail Arad & Jf Robitaille, e il 15 al Diavolo Rosso di Asti per la Kollapse Night.

Una doppietta di live che promettono di sorprendere chi l’aveva conosciuta con lo strepitoso disco d’esordio solista del 2015, “Last Year’s Savage”. Anticipato dal singolo “EMT Police and The Fire Department”, il nuovo “Door Girl”, infatti, è un lavoro vario musicalmente, quanto per le storie che racconta, in una sorta di viaggio caleidoscopico nella vita notturna della città che non dorme mai.

Avventure e folleggiamenti della varia umanità osservata da Shilpa Ray mentre lavorava come buttafuori del locale Pianos di NY e tradotti in canzoni dal talento visionario della punk rocker di origini indiane: “Ho lavorato come security a New York, me ne stavo lì seduta in un angolo di questo bar chiassoso a osservare per ore la gente sbronza e fuori di testa e ti assicuro che si vedono cose davvero folli“, racconta l’artista, già opening act degli show di Nick Cave.

Shilpa Ray tour 2017

Sabato 14 ottobre – Firenze – Circolo Arci Progresso

Posti a sedere 12 euro;

Domenica 15 – Asti – Diavolo Rosso

Ingresso “up to you”.

