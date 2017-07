Si intitola “Door Girl” il nuovo disco di Shilpa Ray, in uscita il 22 settembre 2017, a due anni dal debutto solista con “Last Year’s Savage”.

Intanto, la cantautrice newyorkese, ex frontwoman di Beat The Devil e Happy Hookers, ha rilasciato in esclusiva su Tidal il video – diretto da Ebru Yildiz e ispirato al film sperimentale “Breakaway” di Bruce Connor – del primo singolo estratto dal disco, “EMT Police and the Fire Department”.

Come anticipato nell’intervista rilasciata a MA in occasione del suo ultimo passaggio in Italia, il disco racconterà delle sue esperienze di addetta alla security al club Pianos si New York e di tutte le cose folli che si vedono standosene lì, seduti in un angolo in un bar.

L’impatto, a livello sonoro, visivo e di narrazione è forte già a partire dal singolo: ruvido punk per una altrettanto ruvida serata alcoolica finita male nel brulichio della Grande Mela.

“Ho scritto il pezzo dopo un incidente accaduto una notte al bar dove lavoravo. Il livello di caos diventò così insopportabile che l’EMT, la polizia e i pompieri si sono presentati tutti sulla scena contemporaneamente. La visione era così terribile e apocalittica, che mi ha meravigliata. Con tutti i problemi reali di questo mondo, perché le risorse della città vengono spese per frenare il comportamento dei clienti più marci e viziati di New York?“, ha raccontato Shilpa a Tidal.

