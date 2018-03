Shinedown tour 2018, le date dei concerti

I biglietti per i concerti degli Shinedown in Italia sono disponibili sul circuito Ticketone dalle ore 10.00 di martedì 13 marzo.

Prezzi biglietti: €25,00+d.p. (in cassa la sera dello show: €30,00).

In occasione dei concerti nostrani, Brent Smith (voce), Zach Myers (chitarra), Eric Bass (basso) e Barry Kerch (batteria) presenteranno il nuovo disco “ Attention, Attention “, la cui pubblicazione è prevista a maggio.

