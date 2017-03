Siamo stati alla mostra 1% Privilege in a time of global inequality

In questi giorni abbiamo avuto modo di fare un salto anche all’inaugurazione della mostra: “1% Privilege in a time of global inequality” a cura di Myles Little, ospitata per la prima volta nel nord Italia presso il nuovo Spazio Cartabianca a Padova, organizzata dall’associazione di promozione sociale FosfeniLAB, in collaborazione con PIXU Studio e patrocinata dal Comune di Albignasego.

L’esposizione vale la pena di esser vista perché è stata curata dal Photo Editor della rivista TIME (tale Myles Little) e resterà aperta al pubblico fino a lunedì 3 luglio 2017. La qualità superiore delle stampe ha reso chiari i giochi di luce e contrasti oggetto delle quaranta immagini la cui tematica è incentrata sulle diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza nel mondo, un tema mai così attuale come al giorno d’oggi. Le fotografie in mostra parlano di privilegi nell’istruzione, nel tempo libero, nella sanità ed anche del conflitto di classe o di concetti più astratti che richiamano, ad esempio, “la natura effimera della ricchezza”.

Autori in mostra

Christopher Anderson / Nina Berman / Sasha Bezzubov / Peter Bialobrzeski / Guillaume Bonn / Jörg Brüggemann /

Philippe Chancel / David Chancellor / Jesse Chehak / Kevin Cooley / Mitch Epstein / Floto+Warner / Greg Girard /

Jacqueline Hassink / Guillaume Herbaut / Shane Lavalette / David Leventi / Michael Light / Alex Majoli /

Yves Marchand / Laura McPhee / Virginia Beahan / Andrew Moore / Zed Nelson / Simon Norfolk / Mike Osborne /

Matthew Pillsbury / Ben Quinton / Daniel Shea / Anna Skladmann / Juliana Sohn / Alec Soth / Mikhael Subotzky /

Brian Ulrich / Eirini Vourloumis / Henk Wildschut / Michael Wolf / Paolo Woods

Fotografie di Giuseppe Craca.

