Simo, il video del singolo Shine

È uscito il 10 ottobre 2017 il video di “Shine“, nuovo singolo estratto da “Rise & Shine”, l’ultimo disco dei Simo, capitanati dal virtuoso della chitarra JD Simo, pubblicato lo scorso 15 settembre e disponibile in CD, LP e digital download.

Il secondo lavoro in studio del power trio di Nashville (attivo dal 2010) coniuga sapientemente influenze psichedeliche e floydiane anni ’60, intessute su un tappeto desert rock e inframmezzato da ritmi cool funk in undici pezzi ispirati dai quali trasuda un talento invidiabile, anche nel songwriting, che a detta del leader della formazione statunitense, è molto autobiografico e intimo. Una varietà incredibile che si traduce in energia durante i live dei Simo, da sempre caratterizzati da sudore e groove.

JD Simo (chitarra e voce), Adam Abrashoff (batteria) e Elad Shapiro (basso) hanno portato la loro carica anche in Italia per ben due date lo scorso anno, a supporto dei Blackberry Smoke a giugno 2016 e successivamente come headliner a novembre.

