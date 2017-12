I Simple Minds torneranno in Italia nel 2018, per presentare dal vivo i brani contenuti nell’ultimo album “Walk Between Worlds”, la cui uscita è prevista per il prossimo 2 febbraio.

Il tour estivo della band scozzese infatti toccherà la Penisola per ben sei date a a Cremona, Roma, Macerata, Marostica, Udine e Genova a luglio del 2018.

Simple Minds tour 2018, le date dei concerti

2 luglio – Cremona, Festival Acquedotte

Posto unico € 38 + prevendita

3 luglio – Roma, Auditorium Parco della Musica

Parterre: € 48 + prevendita

Parterre laterale: € 43,50 + prevendita

Tribuna centrale: € 39,50 + prevendita

Tribuna mediana: € 35 + prevendita

Tribuna laterale: € 30,50 + prevendita

Tribunetta alta: € 26,50 + prevendita

4 luglio – Macerata, Sferisterio

PLATINO platea: € 80 + prevendita

ORO platea, gradinata e palchi: € 70 + prevendita

VERDE platea, gradinata e palchi: € 60 + prevendita

BLU platea, gradinata e palchi: € 55 + prevendita

ROSSO platea, gradinata e palchi: € 50 + prevendita

GIALLO platea, gradinata e palchi: € 40 + prevendita

Balconata: € 35,00 + diritti di prevendita

5 luglio – Marostica, Marostica Summer Festival

Poltronissime Platinum: € 80 + prevendita

Poltronissime gold + laterali: € 60 + prevendita

Poltronissime + laterali: € 60 + prevendita

Poltrone + laterali: € 40 + prevendita

Tribuna: € 30 + prevendita

10 luglio – Udine, Piazza Castello

Posto unico: € 40 + prevendita

11 luglio – Genova, Arena del Mare, Porto Antico

Posto unico: € 35 + prevendita

I biglietti sono in vendita per gli iscritti a Io Vado Club e MyLivenation a partire dalle ore 12.00 di martedì 19 dicembre, mentre la vendita generale su Ticketmaster e TicketOne è attiva dalle ore 12.00 di mercoledì 20 dicembre.

