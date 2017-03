Simple Plan tour 2017, due concerti in Italia a giugno

Due date in Italia per il tour 2017 dei Simple Plan. La band pop punk di Montreal, uscita nel 2016, a cinque anni dall’ultimo LP, con il quinto album in studio, “Taking One For The Team”, suonerà il 14 giugno a Padova e il 16 a Milano. Due show attesissimi e che fanno parte del tour mondiale, partito il 10 marzo da New York, con cui la formazione capitana da Pierre Bouvier sta celebrando il quindicesimo anniversario del disco d’esordio, “No Pads, No Helmets… Just Balls”.

Inserito da Kerrang! al 25° posto della classifica dei 50 migliori album pop punk di sempre, disco d’oro in Brasile, Nuova Zelanda, Singapore e Regno Unito, platino in Australia, Giappone, Malesia e nelle Filippine, doppio platino in USA e Messico e cinque volte platino in Indonesia, l’esordio dei Simple Plan ha venduto la bellezza di 4 milioni di copie nel mondo. Un successo ottenuto anche grazie alla presenza in track list di alcune delle loro hit più famose, come “I’d Do Anything” ft. Mark Hoppus dei Blink 182, “I’m Just A Kid”, “Addicted” e “Perfect”.

Simple Plan tour 2017

Mercoledì 14 giugno – Padova

Gran Teatro Geox

Prezzi biglietti:

Posto Unico € 29,75 + d.p.

Venerdì 16 giugno – Milano

Fabrique

Prezzi biglietti:

Posto Unico € 29,75 + d.p.

Biglietti disponibili in prevendita su Ticketone.

Comments

comments