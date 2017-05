Nuove conferme per il Siren Festival, la rassegna musicale e artistica che si terrà nella località marittima di Vasto (CH) dal 27 al 30 luglio prossimi. Nell’annuncio di questi giorni, spicca l’ingresso in lineup dei Cabaret Voltaire. La band, formatasi a Sheffield (Regno Unito) nella prima metà degli anni Settanta, ha scelto il suo nome in onore di un omonimo locale di Zurigo, che fu il centro del movimento Dadaista. Dopo una pausa durata più di vent’anni, il terzetto britannico è tornato sulle scene nel 2014 per alcune performance in selezionati festival europei; quella del Siren Festival sarà l’unica data italiana dei Cabaret Voltaire.

Tra gli altri nomi che si aggiungono ai già annunciati, tra i tanti, Baustelle, Apparat e Trentemoller spiccano il britannico Ghostpoet e l’israeliana Noga Erez, da alcuni definita come la nuova FKA Twigs e che in quest’occasione presenterà al pubblico italiano il suo album di debutto “Off The Radar”.

Dalla giornata di oggi è possibile acquistare anche sui maggiori portali online (Ticketone, Vivaticket, Ticket24Ore e CiaoTickets) i biglietti e gli abbonamenti per il festival.

Siren Festival 2017, la lineup al 16 maggio 2017

Siren Festival 2017

27-30 luglio 2017 – Vasto (CH)

VENERDI 28 LUGLIO – Baustelle, Apparat, Allah-Las, Cabaret Voltaire, Ghali, Jenny Hval

SABATO 29 LUGLIO – Trentemoller, Ghostpoet, Arab Strap, Carl Brave x Franco126, Noga Erez, Daniel Miller

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

40 euro + d.p. venerdì

40 euro + d.p. sabato

60 euro+d.p abbonamento venerdì e sabato

