Siren Festival 2017, Baustelle e Trentemøller tra le prime conferme

Abbonamenti early bird 50 euro + d.p. abbonamento venerdì e sabato Disponibili da giovedì 6 aprile alle 11:00 Gli abbonamenti early bird sono disponibili per un periodo limitato

Tra gli altri artisti troviamo gli Allah Las , band californiana figlia della psichedelia anni Sessanta, il DJ Set di Apparat , il reunion tour degli Arab Strap e il fondatore della seminale Mute Records Daniel Miller in veste di DJ.

Nella prima infornata di artisti annunciata oggi, spiccano i nomi di Baustelle e Trentemøller. La band italiana farà quindi tappa in Abruzzo all’interno del prossimo tour estivo; per il musicista danese, invece, quella del Siren Festival è l’unica data italiana annunciata al momento.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.