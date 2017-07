Siren Festival 2017, a Vasto (CH) dal 27 al 30 luglio

Siren Festival 2017 si terrà il prossimo weekend, dal 27 al 30 luglio, a Vasto (CH). Un’intera località marittima sarà protagonista di una quattro giorno di musica che inizierà giovedì 27 luglio, con i concerti di Taxiwars e Malihini nel Cortile D’Avalos. Con il grosso dei concerti in programma tra il 28 e il 29 luglio, durante il giorno sarà possibile trascorrere la giornata al mare, con l’accesso al Lido Siren Beach che può essere acquistato con un abbonamento completo con i giorni del festival o con un ticket ad hoc.

Tra gli artisti che si esibiranno all’interno di Siren Festival spiccano i nomi di Baustelle, Apparat, Cabaret Voltaire, Trentemoller, Arab Strap, Ghali e Jens Lekman, con l’ultimo che sarà il nome di spicco della serata conclusiva del 30 luglio.

Di seguito i dettagli del programma e dei biglietti disponibili:

Siren Festival 2017, il programma

GIOVEDI’ 27 LUGLIO

Taxiwars, Malihini

VENERDI 28 LUGLIO

Baustelle, Apparat, Allah-Las, Cabaret Voltaire, Ghali, Jenny Hval, Giorgio Poi, Emidio Clementi/Corrado Nuccini, Andrea Laszlo De SImone, Francobollo, Colombre, Maiole, Mesa, Alioscia AKA BBDDAI (Casino Royale), New Electronic Order

SABATO 29 LUGLIO

Trentemoller, Ghostpoet, Arab Strap, Carl Brave x Franco126, Noga Erez, Daniel Miller, Populous, Lucy Rose, Gazzelle, Gomma, Zooey, Persian Pelican, Old Fashioned Lover Boy, Pietro Berselli, Matteo Valicelli, Gomma, Demonology Hifi, Mik Kiara

DOMENICA 30 LUGLIO

Jens Lekman, Caco Mental, Istituto Italiano di Cumbia All Stars, Mr Island

Siren Festival 2017, i biglietti

Abbonamento Siren Festival + accesso al Lido Siren Beach per 28, 29, 30 luglio con lettino e telo da mare

Al prezzo di 75 euro +d.p. se acquistato tra il 13 e il 20 luglio

Dopo il 20 luglio il Pacchetto si potrà acquistare a 85 euro + d.p.

Acquistalo qui:

sirenfest.com

Sarà possibile acquistare direttamente al Lido l’ingresso per il Singolo giorno al prezzo di 8 euro per la sdraio e 10 euro per il lettino

PREVENDITE:

40 euro + d.p. venerdì

40 euro + d.p. sabato

60 euro + d.p. abbonamento venerdì e sabato

85 euro + d.p. abbonamento e accesso al Lido

10 euro costo biglietto per la giornata del 27 luglio (se sprovvisti di abbonamento)

Info:

www.sirenfest.com

