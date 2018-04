Siren Festival 2018, annunciata la lineup

Il Siren Festival ha confermato la lineup del festival che si terrà a Vasto (CH) dal 26 al 29 luglio prossimi. La rassegna, arrivata alla sua quinta edizione, si è ritagliata nella sua breve storia un importante ruolo a livello nazionale ed internazionale, diventando un riferimento nel segmento dei boutique festival. Il concept grafico della rassegna anche per questa edizione è curato dall’illustratore Gianni Puri.

Tra i gruppi principali annunciati oggi spiccano i britannici Public Image LTD e Slowdive, i belgi dEus e 2ManyDjS (combo composto da componenti dei Soulwax), i tedeschi Lali Puna e Mouse On Mars e gli italiani Cosmo, Bud Spencer Blues Explosion e Colapesce. I gruppi si esibiranno nell’arco delle giornate di venerdì e sabato; le lineup di domenica e giovedì saranno definiti nelle prossime settimane.

Da oggi 20 aprile saranno in vendità già i primi abbonamenti: a 60 euro più prevendita si potrà acquistare quello per le giornate di venerdì e sabato, mentre l’early bird che include anche l’ingresso alla Siren Beach per tre giorni costa 75 euro più prevendita. A questi si aggiungono infine dei pacchetti con hotel acquistabili dal portale Festicket.

Siren Festival 2018, la lineup

Public Image Ltd (PiL)

COSMO

SLOWDIVE

2MANYDJS

dEUS

LALI PUNA

MOUSE ON MARS

BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

COLAPESCE

RYLEY WALKER

TOY

RODRIGO AMARANTE

NEIL HALSTEAD

IVREATRONIC

AMARI

MYSS KETA

THE RAINBAND

ANNABEL ALLUM

SPIELBERGS

MESA

GERMANO’

VANARIN

