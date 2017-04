Skrillex, in studio per il nuovo album di Jennifer Lopez

Skrillex pronto ad intraprendere la nuova carriera da produttore, che si affiancherebbe a quella di DJ internazionale? Le notizie diffuse nelle ultime settimane fanno pensare che Sonny Moore sia sul punto di iniziare una carriera nel mondo della discografia dall’altra parte del mixer, forte di un’esperienza decennale maturata tra elettronica e rock (fu frontman dei From First To Last) che gli permetterebbe di lavorare in più generi.

La conferma che la sua carriera fosse sul punto di svoltare in altri lidi è arrivata già all’inizio di marzo, quando venne annunciato il suo coinvolgimento nel nuovo album degli Incubus. Quello che nei progetti iniziali doveva essere un pezzo in collaborazione con Chino Moreno dei Deftones si è poi rivelato l’intero suo coinvolgimento nella produzione e nel mixaggio del disco, “8”, in uscita nelle prossime settimane.

Un nuovo nome si è aggiunto nelle ultime ore al curriculum di Skrillex, ed è quello di Jennifer Lopez. La popstar statunitense ha pubblicato un video su Instagram nel quale fa ascoltare un estratto del suo nuovo singolo; nel video compaiono Poo Bear, uno degli uomini dietro al successo di Justin Bieber, e Skrillex. Lopez ha recentemente siglato un accordo discografico con la Epic Records e non è quindi da escludere che il suo prossimo album, il nono della carriera, venga prodotto da Skrillex.

Playing around in the studio w @skrillex @poobear #US Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 31 Mar 2017 alle ore 07:07 PDT

