Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators tour 2019, un concerto in Italia a marzo

Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators, il progetto solista del chitarrista dei Guns N’ Roses, passerà in Italia per un’unica data, venerdì 8 marzo 2019 a Milano.

La prossima fatica discografica di Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators uscirà il prossimo 21 settembre per l’etichetta di Slash, la Snakepit Records, in partnership con Roadrunner Records, e porterà il titolo di “Living The Dream”. Il nuovo album arriverà a quasi quattro anni di distanza dal precedente “World On Fire” e vede consolidarsi la già fortunata collaborazione tra il leggendario chitarrista e lo storico cantante degli Alter Bridge.

Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators tour 2019

Venerdì 8 marzo

Milano, Fabrique

Presale Ticketone a partire dalle ore 10.00 di lunedì 17 settembre

Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 19 settembre.

