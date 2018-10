Slaves Tour 2018, una data a Bologna ad ottobre

Gli Slaves saranno nel nostro Paese questo autunno per un’unica data italiana a Bologna.

Il duo britannico formato nel 2012 è al terzo album in quattro anni: l’ultima fatica in studio “Acts of Fear and Love” è uscita per Virgin EMI lo scorso 17 agosto e come i due precedenti lavori è stazionato nella Top 10 delle classifiche britanniche.

Gli Slaves si esibiranno sabato 27 ottobre 2018 alla Zona Roveri di Bologna per quella che sarà la loro unica data italiana. Reduci da un tour in Nordamerica, la tournée europea partirà questa sera da Copenhagen per proseguire fino alla fine di novembre con un tour esteso in Regno Unito e Irlanda.

Slaves Tour 2018, la data italiana

27 ottobre 2018 – Bologna, Zona Roveri

