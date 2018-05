Slayer Tour 2018, unica data italiana a Milano il 20 novembre

Gli Slayer hanno iniziato giovedì 10 maggio 2018 a San Diego (California) il loro tour mondiale di addio. La thrash metal band statunitense ha infatti annunciato che dopo questo tour il gruppo si ritirerà dalle scene dopo una carriera che ha superato i 35 anni e che, negli anni, ha visto il combo superare il decesso di uno dei suoi leader, il chitarrista Jeff Hanneman.

Tom Araya e soci sbarcheranno in Italia per un unico concerto il 20 novembre 2018 al Mediolanum Forum di Assago; come per il tour statunitense, a condividere il palco con loro ci saranno Lamb Of God e Anthrax, ai quali si aggiungono gli Obituary per la sola leg nel Vecchio Continente.

Slayer Tour 2018, la data italiana

20 novembre – Assago (MI), Forum

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17 maggio.

