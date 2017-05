Gli Sleaford Mods saranno in Italia alla fine di maggio per promuovere l’ultimo album “English Tapas”. Definiti da Iggy Pop come una delle band più interessanti del panorama internazionale, gli Sleaford Mods pubblicheranno il 3 marzo prossimo “English Tapas”, l’atteso ritorno discografico e primo full length per l’etichetta Rough Trade Records. Il disco, anticipato dal singolo “BHS”, è stato registrato ai West Heath Garage di Londra, studio di registrazione di proprietà del bassista dei Pulp Steve Mackey. “English Tapas” uscirà in digital download, CD, vinile e 150 copie in musicassetta.

Gli Sleaford Mods si esibiranno con l’ormai nota formazione a due, che vede Andrew Fearn alla musica e Jason Williamson come cantante. Duo le cui gesta sono narrate anche nel documentario “Bunch Of Kunst”, diretto da Christine Franz nel quale viene narrata l’ascesa della band dai pub agli stadi e in uscita in queste settimane.

Quattro i concerti in programma in Italia a Milano (27 maggio, Santeria Social Club), Torino (28, Spazio 211), Bologna (30, Locomotiv Club) e Roma (31, Monk). Di seguito i dettagli degli show:

Sleaford Mods Tour 2017

27 maggio 2017 – Milano – Santeria Social Club

Ingresso: 15€ + d.p.

28 maggio 2017 – Torino – sPAZIO 211

Ingresso: 12€ + d.p.

30 maggio 2017 – Bologna – Locomotiv Club

Ingresso: 15€ + d.p.

31 maggio 2017 – Roma – Monk

Ingresso: 10€ + d.p.

