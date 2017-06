Day of The Gusano, il docufilm degli Slipknot nei cinema a settembre

Il 6 settembre 2017 è un giorno da segnare sul calendario per tutti i “maggots” italiani. Infatti verrà proiettato solo ed esclusivamente in questa data e in alcune sale selezionate il docufilm “Day of The Gusano”, diretto dal fondatore e batterista degli Slipknot Michael Shawn Crahan, meglio noto come “Clown”. La pellicola, distribuita da MusicScreen in più di mille cinema in tutto il mondo, testimonia la prima volta della band a Città del Messico nel dicembre 2015, in occasione del Knotfest, e presenta interviste esclusive ai musicisti e incontri con i fan, il tutto inframmezzato da spezzoni dello show dei Nostri nella metropoli messicana.

Come ha dichiarato a proposito di “Day of The Gusano” lo stesso Crahan, “Gli Slipknot hanno ancora dei sogni e suonare in Messico ha significato esaudirne uno: abbiamo una vita di rock and roll surreale e il tutto è semplicemente incredibile”. E incalza il suo compagno di band, Jim Root: “Ci siamo fatti una bella vacanza al Knotfest in Messico, non solo con tutti gli amici e le band ma anche con i fan e la folla. Lo abbiamo documentato e non vediamo l’ora di condividere con il mondo”.

E in occasione dell’annuncio del film, la band ha lanciato inoltre la campagna #AskSlipknot, durante la quale tutti i “maggots” del mondo potranno postare domande sui profili Facebook e Twitter dei loro beniamini entro il 13 giugno. Le più interessanti verranno selezionate a far parte dell’evento cinematografico mondiale.

Maggiori informazioni: http://dayofthegusano.com

