Slipknot, il nuovo album uscirà nel 2019

Finalmente una buona notizia per i Maggots di tutto il mondo, in paziente attesa del successore di “.5: The Gray Chapter” (2014). Infatti, secondo una recente intervista rilasciata da Corey Taylor al sito internet Musik Universe, il nuovo album degli Slipknot vedrà la luce con tutta probabilità nel 2019.

Secondo il frontman della band dell’Iowa inoltre, i nuovi pezzi composti dagli altri membri della formazione sono in totale sei e sono in fase di demo, mentre i testi su cui il cantante sta lavorando sono molto oscuri, probabilmente i più autobiografici da lui composti da anni a questa parte.

Come noto, “.5: The Gray Chapter” è il primo lavoro in studio inciso dal gruppo senza il bassista Paul Gray, deceduto nel 2010 e al quale è dedicato l’album, e senza il batterista Joey Jordison, che ha lasciato gli Slipknot nel 2013.

