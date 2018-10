Slipknot tour 2019, un concerto in Italia a giugno

Prezzo del biglietto: da €65,00 + d.p. Biglietti in vendita su ticketone.it a partire da mercoledì 24 ottobre ore 10.00

Per l’occasione quindi la storica Arena Parco Nord riapre finalmente ai grossi concerti e si trasforma in Bologna Sonic Park, una nuova rassegna che ospiterà molti altri eventi durante la prossima stagione estiva.

Durante la giornata, non salirà soltanto la band originaria di Des Moines sul palco dell’Arena Parco Nord, ma anche altri nomi di grido della scena metal internazionale, ovvero Amon Amarth, Testament, Trivium, Lacuna Coil ed Eluveitie .

Unica data italiana per gli Slipknot , che si esibiranno nel contesto del Bologna Sonic Park il 27 giugno 2019 .

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.