Gli Smashing Pumpkins condividono cinque misteriosi conti alla rovescia che potrebbero anticipare un’uscita di novembre

Gli Smashing Pumpkins stanno tramando qualcosa. Venerdì pomeriggio, i rocker di Chicago hanno iniziato cinque conti alla rovescia separati sia sul loro sito ufficiale che sui social della band. “Segui il conto alla rovescia …” è tutto ciò che è stato detto.

Non sorprende che i fan irriducibili della band abbiano già fatto i conti su ciascuno dei cinque conti alla rovescia. Ognuno porta a mezzanotte EST nelle seguenti date: venerdì 28 agosto; Venerdì 18 settembre; Venerdì 9 ottobre; Giovedì 30 ottobre; e venerdì 20 novembre.

Allora, cosa significa tutto questo? Bene, nel mondo di Billy Corgan va bene qualsiasi cosa, ma è probabile che abbia qualcosa a che fare con il doppio album di cui aveva parlato, a febbraio. Sai, quando il mondo era un po’ normale.

A quel tempo, Corgan disse al Tennessean che la band stava progettando di pubblicare un doppio album entro la fine dell’anno. E non solo un doppio album, ma “il primo vero album” dalla riunione della band.

“Questo è il primo album da quando è uscito nel 2000, Machina, dove io, James [Iha] e Jimmy [Chamberlin] abbiamo lavorato a qualcosa dopo molto tempo. Ha una base concettuale più ampia ed è probabilmente una fascia più ampia di musica. L’ultimo era un po ‘come – Facciamo un salto, registriamo alcune cose molto velocemente e lasciamo che siano quello che sono – quindi sono entusiasta di questo, perché siamo un po’ tornati nello stato d’animo di prendere qualche rischio e cercare di portare qualcosa di nuovo, invece di scimmiottare ciò per cui siamo conosciuti. ”

Considerando come i Pumpkins avrebbero dovuto esibirsi in numerosi festival quest’anno – tra cui Shaky Knees e Riot Fest – la possibilità di un nuovo disco non è senza ragione. Poi di nuovo, Corgan ha anche anticipato a lungo la ristampa di Machina, e quest’anno è il 20° anniversario di quell’album crudelmente sottovalutato. Tuttavia, stiamo scommettendo sul doppio album.

Non ci resta che segnarci le date e seguire i conti alla rovescia.

