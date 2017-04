Sognando Aquisgrana, a Milano l’adunata di Feudalesimo e Libertà con Immanuel Casto

“Sognando Aquisgrana” sarà un’unica data: si tratta della seconda adunata della community di Feudalesimo e Libertà, parodistico partito politico nato sui social che propone un ritorno ai “sani” valori del medioevo. Il “magno concerto” vedrà esibirsi Immanuel Casto e Romina Falconi, accompagnati da una vasta selezione di interessanti ospiti, tra il musicale e il social. Ci saranno i Nanowar Of Steel, l’autore delle vignette di Jenus Don Alemanno, Lercio e molti altri.

L’evento si terrà il prossimo mese, il 14 maggio 2017 al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (Milano), e le prevendite sono già acquistabili su TicketOne e su Mailticket: il prezzo dei biglietti del concerto è di 12 € + diritti di prevendita.

L’Imperatore chiama tutti i suoi fedeli alla seconda Adunata di Feudalesimo e Libertà al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI). Saltimbanchi, giullari, cervogia e cibi feudali per diffondere il verbo di FeL in ogni valle.

Sognando Aquisgrana – Feudalesimo e Libertà – Concerto

Gli ospiti dell’evento:

Immanuel Casto e Romina Falconi

Nanowar Of Steel

Maurizio Merluzzo (Cotto e Frullato)

Lercio

Don Alemanno (Jenus)

Danny Metal

Furor Gallico

BardoMagno

Christian Ice

Vanni De Luca

Taurus Medieval Fight Club – Torino

Boban Pesov

Il Signor Distruggere

Call Of Salveenee – Alla ricerca dei Marò

MediaEvi. Il Medioevo al presente.

Musica Per Bambini

Gabriele Lepre

Pinte di storia



