Soulwax tour 2017, un concerto a Milano il 29 marzo

Il tour 2017 dei Soulwax mercoledì 29 marzo farà tappa, per un’unica data italiana, ai Magazzini Generali di Milano. La storica band belga, fondata nel 1995 dai fratelli David e Stephen Dewaele, presenterà al pubblico italiano il loro nuovo progetto “Transient Program For Drums and Machinery” ripercorrendo al contempo tutti i loro maggiori successi.

Con un palco disegnato appositamente e 7 componenti della band in tour, incluso il membro della formazione originaria Stefaan Van Leuven al basso/synth, tre batteristi – Victoria Smith (Jamie T), Iggor Cavalera (Sepultura, Mixhell), Blake Davies (Turbowolf) – e Laima Leython al synth ed ai cori, i Soulwax nel loro tour europeo si porteranno dietro una versione ridimensionata del loro Deewee studio per uno show interamente live e totalmente rinnovato.

Soulwax tour 2017

Mercoledì 29 marzo 2017 – Milano, Magazzini Generali

Prezzo biglietti: 20 € + diritti di prevendita

Apertura porte ore 19:30

Inizio show ore 22:00

I biglietti per assistere al concerto sono disponibili in prevendita su mailticket e presso i circuiti di vendita abituali o acquistabili direttamente in loco.

