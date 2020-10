Soundreef, i più grandi nomi del rap italiano abbandonano la SIAE

Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Marracash, Charlie Charles, Shablo, Ernia, Rkomi, FskSatellite, Drefgold, i più grandi nomi del rap italiano hanno decido di passare a a Soundreef per la gestione della loro musica on line a partire da gennaio 2021.

Soundreef, fondata da Davide D’atri si prenderà carico dei compensi e delle loro ripartizioni per quello che riguarda gli stream e le visualizzazioni di nomi altisonanti del panorama in questione.

Sono artisti che hanno numeri molto importanti, come Sfera Ebbasta primo artista italiano ad entrare nella top 100 mondiale di Spotify e e il cui ultimo album “Rockstar” è stato certificato 4 volte ‘Disco di Platino”. Volta verso Soundreef anche Marracash che con il suo ultimo disco “Persona” di dischi di platino ne ha conquistati 3. Guè Pequeno, che porta in Soundreef tutto il suo repertorio, sia solista che relativo ai Club Dogo.

Passa Charlie Charles, importante compositore e produttore che, oltre ad aver firmato molti dei brani dello stesso Sfera Ebbasta, ha partecipato alla scrittura di grandi successi come “Soldi” (per Mahmood), “Cara Italia”, “Happy days” e “Habibi” per Ghali e tanti altri.

Altro importante produttore che passa è Shablo, che ha scritto e prodotto brani per Elettra Lamborghini, Salmo, Guè Pequeno, Noyz Narcos, Rkomi, Ernia e il cui ultimo singolo “M’ manc” ha raggiunto il doppio disco di platino.

Passa anche Ernia, platino con il suo ultimo album “Gemelli” che troviamo in classifica con la canzone“Superclassico” che ha superato i 34 milioni di stream su Spotify; Rkomi, che ha collaborato con Elisa, Jovanotti e Sfera Ebbasta e più di 425 milioni di stream solo su Spotify; FSK Satellite, che hanno esordito in vetta alle classifiche con il loro nuovo album “Padre, figlio e spirito”; Drefgold, uno dei nomi più in vista della trapitaliana che ha più di 168 milioni di stream su Spotify; Samurai Jay, la cui “Gang” ha raggiunto più di 26 mln di stream; il producer Daves the Kid, che ha prodotto molti dei brani di Drefgold e la cui “Boss” ha superato i 27 mln di stream; Rosa Chemical, più di 8 mln di stream con “Polka”; FishBall, più di 3 milioni di stream con “3310”; Sac1, più di 5,5 mln di stream con “Quei due”; Ackeejuice Rockers, più di 3 milioni di stream con “Acquagym” e molti altri.

Andando a fare dei banali e rapidi calcoli passano i Soundreef per l’online, artisti e editori rap che insiemefannio circa 8 miliardi e mezzo di stream su Spotify, 4 miliardi di visualizzazione su YouTube più di 220 dischi platino e più di 260 dischi d’oro. Questi nomisi aggiungono a quelli dei produttori di hit Takagi & Ketra, di Federica Abbate, di Danti dei Two Fingerz e dei Boomdabash.

Comments

comments