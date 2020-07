Spotify, nasce la playlist incentrata sull’hip hop Plus Ultra

Il rap in Italia è diventato un genere mainstream e a decretarlo è Spotify, che nella giornata di oggi ha inaugurato il restyling della playlist più importante per il genere in Italia. I sorprendenti numeri da capogiro (in quattro anni gli ascolti tricolori sono cresciuti del 40%) sono la testimonianza che anche in Italia questo filone gode del gradimento di una ampia fascia della popolazione, cosa che già avviene nei paesi anglofoni ma anche in nazioni come Francia e Turchia.

Nasce in questo contesto Plus Ultra, vero e proprio rebranding di Rap Italia che conta quasi 600mila follower. Una vera e propria rivoluzione, che ha riguardato prima di tutto la scelta di una grafica più originale e semplice e un nome dal respiro internazionale che permette di inserire, in un unico contesto, sia le nuove sonorità della Trap ma anche quelle della vecchia scuola. A parlare di questa evoluzione editoriale è Melanie Parejo, responsabile di Spotify per il mercato Sud Europa:

Quando abbiamo scelto il nome ‘Rap Italia: Battle Royale’, nel 2016, Spotify Italia si stava inserendo nel panorama locale e abbiamo optato per un titolo semplice e auto esplicativo che ha funzionato bene. Con l’evoluzione degli ultimi anni avevamo bisogno di rinnovare l’identità della principale playlist nazionale in ambito rap, ed è così che è nato ‘Plus Ultra’, un titolo che porta il nostro brand a un livello superiore con un naming forte e diretto, che crediamo in linea con i valori del genere stesso.

Plus Ultra è disponibile già da oggi; con l’occasione Spotify ha reso note le 10 canzoni hip hop più riprodotte sul loro servizio tra il 2017 e il 2020:

Capo Plaza, DrefGold, Sfera Ebbasta – Tesla (feat. Sfera Ebbasta & DrefGold)

tha Supreme – blun7 a swishland

Coez, Gemitaiz – Davide (feat. Coez)

Salmo – 90MIN

Quavo, Sfera Ebbasta – Cupido (feat. Quavo)

Vegas Jones – Malibu

Boro Boro, Don Joe, MamboLosco – Lento

Dani Faiv, Fabri Fibra, MACHETE, tha Supreme – YOSHI (feat. Fabri Fibra)

Sfera Ebbasta – Rockstar

Charlie Charles, Ghali, Sfera Ebbasta – Peace & Love

