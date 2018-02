Festival di Sanremo 2018, l’andamento dei brani in gara su iTunes e Spotify

Il Festival di Sanremo 2018 sta per arrivare alla sua terza serata e i brani in gara cominciano ad animare, come di consueto, le classifiche. Nessun tormentone alla “Occidentali’s Karma”, questa volta, anche se “Una vita in vacanza” de Lo Stato Sociale ha tutte le carte in regola per occupare le rotazioni radiofoniche da qui ai prossimi mesi. La chart di iTunes vede al comando i discussissimi MoroMeta: regolare o no, il pezzo è piaciuto e sta andando bene. Il podio lo condividono con Annalisa e Lo Stato Sociale, rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Appena giù dal podio, i The Kolors e la loro “Frida (Mai, mai, mai)”, con Sting e Ghali a separarli dal settimo posto di Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico. Ottavo posto per Noemi, nono per Ron. Per ritrovare un brano sanremese dobbiamo saltare alla tredicesima posizione, dove Diodato e Roy Paci precedono Le Vibrazioni, sedicesimi, e Max Gazzè, che con la suggestiva “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” occupa il diciassettesimo posto; a seguire Giovanni Caccamo, diciottesimo. A chiudere la Top20, il direttore artistico Claudio Baglioni, che piazza “Mille Giorni Di Te e Di Me” ed “E tu” tra diciannovesima e ventiquattresima posizione.

Fatta eccezione per Nina Zilli, al ventitreesimo posto, bisogna arrivare alla quarantaduesima posizione per imbatterci in Luca Barbarossa. Quarantatreesimi i Decibel, quarantaquattresimo Renzo Rubino e quarantaseiesimo il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Mario Biondi si prende il cinquantunesimo posto, ben distante dal settantaquattresimo posto di Red Canzian e dal settantanovesimo di Elio e le Storie Tese e la loro “Arrivedorci”. L’unico brano fuori dalla Top100 è “Il coraggio di ogni giorno” di Enzo Avitabile e Peppe Servillo.

Tra le nuove proposte esibitesi ieri sera: quarantesima posizione per Lorenzo Baglioni, settantatreesima Alice Caioli, settantottesimo Mirkoeilcane e Giulia Casieri in centoventisettesima posizione.

Ermal Meta & Fabrizio Moro Annalisa Lo Stato Sociale The Kolors Ornella Vanoni, Bungaro, Pacifico Noemi Ron Diodato & Roy Paci Le Vibrazioni Max Gazzè Giovanni Caccamo Nina Zilli Luca Barbarossa Decibel Renzo Rubino Roby Facchinetti & Riccardo Fogli Mario Biondi Red Canzian Elio e le Storie Tese Enzo Avitabile & Peppe Servillo

Poche differenze sul podio, in quanto a streaming su Spotify, con Ermal Meta e Fabrizio Moro che restano in testa, con la sola differenza che Lo Stato Sociale si prende il secondo posto, mentre il terzo spetta ad Annalisa. Di seguito i numeri dei brani in gara, dove notiamo l’assenza dalla Top200 di Roby Facchinetti & Riccardo Fogli, Mario Biondi e Red Canzian:

Ermal Meta & Fabrizio Moro: 163,999 Lo Stato Sociale: 117,814 Annalisa: 108,685 The Kolors: 75,028 Noemi: 57,806 Max Gazzè: 55,461 Le Vibrazioni: 49,463 Diodato: 44,850 Nina Zilli: 44,244 Ornella Vanoni, Bungaro, Pacifico: 36,000 Giovanni Caccamo: 35,185 Ron: 35,175 Renzo Rubino: 34,134 Luca Barbarossa: 28,868 Elio e le Storie Tese: 28,522 Enzo Avitabile & Peppe Servillo: 27,028 Decibel: 26,776

