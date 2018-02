St. Vincent tour 2018, un concerto in Italia a giugno

Dopo le date negli Stati Uniti, a inizio estate St. Vincent arriverà in Europa con il suo “Fear the Future Tour” che toccherà anche l’Italia per un’unica tappa, ovvero il 27 giugno 2018 sul palco del Circolo Magnolia di Segrate (MI).

Annie Clark presenterà per l’occasione il suo ultimo lavoro “Masseduction“, uscito lo scorso 13 ottobre. Il quinto album in studio dell’eclettica cantautrice statunitense è stato acclamato universalmente dalla critica e presenta inoltre diversi ospiti. Infatti tra gli artisti che hanno preso parte alle sessioni vi sono Doveman (pianoforte), Kamasi Washington (sassofono), Jenny Lewis (voce), Greg Leisz (pedal steel), Tuck & Patti e Cara Delevingne.

St. Vincent tour 2018

Mercoledì 27 Giugno

Circolo Magnolia – Segrate (MI)

Apertura porte: ore 19

Inizio live: ore 21

Posto unico: 25€ + d.p.

Biglietti disponibili dalle ore 10 del 23 Febbraio su www.ticketone.it

Comments

comments