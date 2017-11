Stef Burns tour 2017, le date dei concerti

Tornerà in Italia a dicembre Stef Burns per la bellezza di sei concerti. Dopo un tour negli Stati Uniti e in Giappone con Huey Lewis & the News, il chitarrista americano si esibirà il 13 dicembre 2017 a Roma per poi proseguire a Pistoia, Brescia, Como, Mantova, Udine e Pordenone. I fan italiani avranno nuovamente modo di assistere al “The Italian Job Tour”, che in primavera aveva visto Burns esibirsi con successo un po’ in tutta Italia.

L’ultimo album di inediti di Stef Burns si intitola “Roots&Wings” (etichetta Ultratempo), un disco rock sincero e sentito che lo vede nella triplice veste di autore chitarrista e interprete. I biglietti dei concerti sono già disponibili. Per info e prenotazioni visitare la pagina Facebook.

Stef Burns tour 2017

13/12 ROMA – L’ASINO CHE VOLA

14/12 AGLIANA (PT) – BIRRERIA HB

15/12 CAZZAGO S. MARTINO (BS) – ROCKOUT

16/12 CANTÙ (CO) – ALL’UNA E35 CIRCA

17/12 CASTELGOFFREDO (MN) – SALA CIVICA

22/12 UDINE – CENTRO STORICO

23/12 PORDENONE – PIAZZA XX SETTEMBRE

