Nonna Tyler, quanto ti vogliamo bene! Ti sei fatto crescere quei baffi orribili quando hanno iniziato a dirti che sembravi una vecchia zia hippy, ti vogliamo bene lo stesso. Cacciaballe, paraculo, tutte le hai passate e tutte te le sei fatte perdonare. Ottenere l’affidamento di una groupie minorenne, fatto. Sniffare come un’aspirapolvere una nuvola di coca a zero G, fatto. Andare in giro armato con Alice Cooper a Detroit, fatto. Colpire con oggetti molto duri Joe Perry, fatto. Mentire a più riprese sul fatto di essere diventato sobrio, fatto. Una molla umana, ma per il tuo compleanno ci rilassiamo un attimo è ci regaliamo le tue ballatone migliori.

Ecco le 10 ballatone (+1) con cui Tyler ti porta via la donna:

Love Is Your Name (da We’re All Somebody From Somewhere, 2015)

Another Last Goodbye (da Music From Another Dimension, 2012)

Just Feel Better 2005 (w Carlos Santana, da All That I Am, 2005)

Fly Away From Here (da Just Push Play, 2001)

Hole In My Soul (da Nine Lives, 1997)

Amazing (da Get A Grip, 1993)

Crazy (da Get A Grip, 1993)

Cryin’ (da Get A Grip, 1993)

What It Takes (da Pump, 1989)

Angel (da Permanent Vacation, 1987)

Bonus

Dream On (live version)

