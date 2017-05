Stone Sour tour 2017, un concerto in Italia a dicembre

Finalmente l’annuncio che in molti aspettavamo: gli Stone Sour faranno tappa nel nostro Paese il prossimo inverno. A quasi un mese dall’uscita dell’ultima fatica della band, “Hydrograd” (prevista per il 30 giugno), Corey Taylor e soci annunciano un’unica data italiana il 15 dicembre 2017 all’Alcatraz di Milano. Per l’occasione, i Nostri saranno accompagnati da ospiti di eccezione, i The Pretty Reckless, capitanati da Taylor Momsen.

Gli Stone Sour saranno impegnati nel “Serenity of Summer Tour” in compagnia dei Korn a partire dal 16 giugno, che toccherà il Nord America per tutta l’estate. Nel frattempo, precisamente il prossimo 8 agosto, Corey Taylor pubblicherà un nuovo libro, “America 51: A Probe Into The Realities That Are Hiding Inside ‘The Greatest Country In The World'”, che si preannuncia come la sua pubblicazione (cartacea) più violenta e diretta.

Stone Sour tour 2017

Venerdì 15 dicembre – Milano, Alcatraz

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 26 maggio sul circuito TicketOne.

Comments

comments