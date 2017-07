Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 aprile 2017, gli Stone Sour hanno pubblicato il video di “Fabuless”. Il brano farà parte del nuovo album in studio della band “Hydrograd” che verrà rilasciato il 30 giugno. Il disco è disponile in pre-ordine su iTunes.

La release di “Fabuless” è una boccata di ossigeno in una scena modern metal/rock (chiamatela come vi pare) agonizzante. Un mare di promettenti band metalcore giocano ora a fare i Bring Me The Horizon dell’ultim’ora, altre sembrano aver smarrito la bussola. Di recente solo i Mastodon (che proprio giovani non sono più) sono gli unici ad aver dato un senso a un genere che oggigiorno non ha alcun tipo di certezza e tantomeno una direzione predefinita. Finalmente Corey Taylor sistema il collo e mette gli Slipknot da parte, torna a fare il rock da arena che tanto ha cercato con il bellissimo (e odiato dai fan puristi, segno tutt’altro che negativo storicamente) “Audio Secrecy” del 2010.

Il nuovo “Fabuless” ha nel pre-chorus quel “It’s only rock n’ roll but I like it” che fa ricordare a tutti (musicisti e fan) che a questa musica non servono i coretti pop, troppa elettronica inutile e tanto meno ritmiche da chill-out. Qua vogliamo mazzate, il giusto giro melodico, il cantato pulito quando serve e qualcosa per cui valga la pena aprire il fottuto circle pit. Non si tratta di uno dei migliori pezzi degli SS, ma in un momento di stagnazione e magra allucinante “Fabuless” è quanto serve per far rialzare la testa (e il boccale di birra) a chi non vedeva l’ora di qualcosa di diretto e deciso senza fronzoli.

Le novità non sono finite qui. Infatti, tramite i social newtkork del gruppo, oltre alla tracklist, è stato svelato il possibile artwork del nuovo disco.

Stone Sour – Hydrograd – La possibile copertina e la tracklist

1. YSIF

2. Taipei Person/Allah Tea

3. Knievel Has Landed

4. Hydrograd

5. Song #3

6. Fabuless

7. The Witness Trees

8. Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)

9. Thanks God It’s Over

10. St. Marie

11. Mercy

12. Whiplash Pants

13. Friday Knights

14. Somebody Stole My Eyes

15. When The Fever Broke

Di seguito, il video di Fabuless diretto da Paul Brown.

