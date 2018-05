Stupinigi Sonic Park, il programma dei concerti

Biglietti in vendita su ticketone.it Biglietti disponibili anche alla biglietteria del Teatro Superga di Nichelino aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

9 luglio – Caparezza a partire da € euro 25.00, solo posti in piedi

5 luglio – Negrita € 30,00 + diritti di prevendita – posti in piedi

Per la prima volta nei suoi trecento anni di storia, la residenza sabauda Patrimonio dell’Unesco dal 1997, diventa la location esclusiva dei sei concerti di Stupinigi Sonic Park. In un’area di 15.000 mq open air, su un palco di 300 metri quadri, inserito nella favolosa cornice di alberi secolari del parco del ‘700, si esibiranno artisti italiani e internazionali di richiamo globale .

Stupinigi Sonic Park è un nuovo festival musicale internazionale, ospitato nel parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (TO) dal 25 giugno all’11 luglio 2018 .

