Suede tour 2018, un concerto a Milano a ottobre

I Suede hanno da poco annunciato le date del loro nuovo tour e, per la gioia dei fan italiani, si esibiranno al Fabrique di Milano il 4 ottobre 2018. La band, inoltre, il 21 settembre pubblicherà un nuovo album intitolato “The Blue Hour“. Il concerto milanese quindi sarà occasione per sentire dal vivo i pezzi inediti oltre, naturalmente, ai grandi classici.

Suede Tour 2018

4 ottobre – Fabrique, Milano

Prezzi biglietti:

30 euro + diritti di prevendita

I biglietti per la data unica dei Suede in Italia sono in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 10 maggio e in vendita su Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10.00 di venerdì 11 Maggio.

