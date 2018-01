Suicideboys e Bones, annunciati due concerti a Milano a febbraio 2018

L’hip hop internazionale sbarca ai Magazzini Generali di Milano. Il 6 febbraio 2018 arrivano in Italia i $uicideboy$, mentre il 27 febbraio sarà la volta dei Bones. I due fenomeni del rap d’oltreoceano si esibiranno finalmente nel nostro paese per presentare i loro più grandi successi.

$uicideboy$ sono un vero e proprio fenomeno del web e contano più di mezzo milione di visualizzazioni a video. I due ragazzi di New Orleans uniscono i suoni della Chillwave con elementi più tradizionali dell’hip hop e i loro suoni sono forti e violenti. La tappa ai Magazzini Generali sarà l’occasione per ascolatre i brani dell’ultimo progetto “Kill yourself part XVI: The faded stains saga”.

Le canzoni di Bones, invece, virano verso qualcosa di più dark e metal. Durante la serata ai Magazzini del 27 Febbraio presenterà i brani tratti dal suo ultimo album “Failure” e tutti i suoi più grandi successi che contano milioni di views su YouTube.

Serate Hip Hop – Magazzini Generali

Apertura porte ore 19.00

Inizio show ore 20:00

I biglietti per assistere ai live sono già disponibili in prevendita su Mailticket e acquistabili direttamente in loco.

