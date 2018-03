I Sum 41 sono molto affezionati al nostro Paese. Infatti dopo la partecipazione all’edizione 2017 di I-Days in compagnia dei colleghi Blink-182, la band capitanata da Deryck Whibley tornerà in Italia per tre date estive a Empoli, Rimini e Lignano Sabbiadoro.

Di seguito tutti i dettagli e i prezzi dei biglietti.

Sum 41 tour 2018, le date dei concerti

30 agosto

Empoli, Parco di Serravalle, BeatFestival

Posto unico in piedi: € 30 + prevendita

31 agosto

Rimini, Rimini Fiera, Rimini Park Rock

Posto unico in piedi: € 32 + prevendita

Prezzo in cassa la sera dello show: € 36

Ingresso gratuito sotto i 12 anni

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerto: ore 22.00

1 settembre

Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria

I prezzi saranno comunicati a breve

Inizio concerto: ore 21.30

I biglietti sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscrittia Mylivenation dalle ore 11.00 di giovedì 15 marzo e su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11.00 di venerdì 16 marzo.

