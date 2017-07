Sunrise Avenue, annunciata una data a novembre

Il pop-rock dei Sunrise Avenue sta per arrivare in Italia con un’unica data il prossimo 15 novembre presso La Salumeria della Musica di Milano. La band finlandese presenterà per l’occasione il nuovo album, “Heartbreak Century“, in uscita l’11 ottobre prossimo.

I Sunrise Avenue sono delle vere e proprie star in Europa, tanto che Samu Haber, il cantante della formazione, è stato coach del programma televisivo The Voice of Germany sia nel 2013 che nel 2014. Anche nel Belpaese i Nostri hanno trovato il successo nel 2006 grazie al singolo tormentone “Fairytale Gone Bad”, rimasto a lungo al vertice delle classifiche nazionali e internazionali.

Il quartetto di Helsinki ha all’attivo cinque lavori in studio, oltre che un best of, “Fairytales – Best Of 2006-2014”, pubblicato appunto nel 2014, due live album, e tre DVD, e ha venduto globalmente due milioni di dischi e altrettanti singoli, grazie al mix perfetto tra ritornelli pop orecchiabili e live carichi di energia rock.

Sunrise Avenue tour 2017

Mercoledì 15 novembre 2017

Milano, La Salumeria della Musica – Via Antonio Pasinetti, 4

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerto: ore 20.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 2 Agosto.

Comments

comments