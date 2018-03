I Supersonic Blues Machine si esibiranno per tre date italiane la prossima estate. Il gruppo, nato dal bassista Fabrizio Grossi e dal batterista Kenny Aronoff, nel 2017 è tornato nei negozi con “Californisoul” che conferma la matrice rock blues del combo già emersa dal debutto “West Of Flushing, South Of Frisco”. Con l’ultima fatica la band ha avuto la possibilità di collaborare con Steve Lukather, Robben Ford ed Eric Gales.

Uno degli ospiti, Billy Gibbons degli ZZ Top, accompagnerà il duo per buona parte del tour europeo, come le tre date italiane di Pistoia, Sesto San Giovanni (MI) e Brugnera (PN). Nel concerto lombardo sarà inoltre presente Steve Lukather, il noto chitarrista dei Toto.

Supersonic Blues Machine Tour 2018

15 luglio 2018 – Pistoia Blues

16 luglio 2018 – Sesto San Giovanni (MI), Carroponte

20 luglio 2018 – Brugnera (PN), Blues In Villa

Prevendite dal 30 marzo 2018; prezzi a partire da 25€ + prev.

