Sziget Festival 2018, Motta e Willie Peyote tra gli artisti dello Europe Stage

Sono stati confermati gli artisti che faranno parte dello Europe Stage di Sziget Festival 2018. La lineup, che potete leggere di seguito nel dettaglio, presenta una lunga lista di artisti provenienti da tutto il mondo.

Ben due gli artisti italiani che saranno presenti: Willie Peyote e Motta. Il concerto del polistrumentista toscano sarà una delle sue poche esibizioni che ci saranno durante la prossima estate per la promozione di “Vivere o Morire”, il suo ultimo album in uscita il prossimo 6 aprile lanciato dal singolo “Ed è quasi come essere felice”.

Sono infine ancora disponibili i biglietti per la rassegna ungherese, in programma dall’8 al 14 agosto, escludendo l’abbonamento per i cinque giorni già andato sold out.

Sziget Festival 2018, gli artisti dello Europe Stage

Tommy Cash – EE

Kettcar – D

Blaudzun – NL

Fresku – NL

Smokey Joe & The Kid – F

Témé Tan – B

Meute – D

Chefboss – D

Klub Des Loosers – F

Astronautalis – USA

5’NIZZA – UA

Bostich + Fussible from Nortec Collective – MEX

Francobollo – SE

La Sra. Tomasa – E

Senbeï – F

Motta – I

Willi Peyote – I

Lea Santee – A

The Lytics – CAN

Moonchild Sanelly – SA

Sexy Zebras – E

Beissoul & Einius – LT

Satra Benz – RO

Thom Artway – CZ

Peter Aristone – SK

Run Over Dogs – HU

Shell Beach – HU

The Poppers – P

Omer Netzer – IL

The Paz Band – IL

Strapo – SK

Ezhel – TR

Electric Fields – AUS

Sol Monk & Jenny – IL

