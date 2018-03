Sziget Festival 2018, Lana Del Rey aggiunta agli headliner

Lana Del Rey sarà una degli headliner di Sziget Festival. La rassegna, una delle più celebrate nel panorama europeo, si terrà nell’Isola di Óbuda a Budapest dall’8 al 15 agosto prossimi. Il nome della star statunitense si aggiunge ai nomi di altri headliner annunciati nelle scorse settimane come Arctic Monkeys, Dua Lipa, Gorillaz, Kendrick Lamar e Mumford And Sons, con gli ultimi che saranno protagonisti in Ungheria di un concerto in esclusiva europea.

Una lineup che ha già quindi svelato i nomi principali del main stage, il palco principale di un festival che comunque presenterà nel cartellone più di cinquanta palchi. Un’edizione, quella del 2018, che punta a migliorare i numeri già ottimi del 2017: l’obiettivo è infatti superare le 450000 presenze dell’anno precedente.

Nelle prossime settimane saranno definite anche le band che saranno presenti negli altri palchi, tra i quali spicca quello dei Lightstage che negli anni precedenti ha ospitato molte band italiane.

Di seguito la lineup ad oggi con le suddivisioni per giornata.

Sziget Festival 2018, la lineup

8 Agosto – Kendrick Lamar – Lykke Li – Stormzy – Clean Bandit

9 Agosto – Gorillaz – Cigarettes After Sex – Seasick Steve – Lemaitre – Alle Farben – WhoMadeWho – Unknown Mortal Orchestra – SG Lewis

10 Agosto – Lana Del Rey – Parov Stelar – The Kooks – Asaf Avidan – JP Cooper – Scarlxrd – shame – Joe Goddard live – Perturbator – The Him – Sam Feldt – Ummet Ozcan – Jay Hardway – Bilderbuch

11 Agosto – Mumford and Sons – Bastille – Lianne La Havas – Fink – Zhu – Everything Everything – Aurora – SOFI TUKKER – Borgore – The Living End – Above & Beyond

12 Agosto – Dua Lipa – Liam Gallagher – Kaleo – Wolf Alice – King Gizzard & The Lizard Wizard – Desiigner – Petit Biscuit – Slaves – KSHMR – Seven Lions – Tujamo – Jan Blomqvist

13 Agosto – Kygo – Shawn Mendes – MØ – Milky Chance – Nick Murphy fka Chet Faker – Don Diablo – Little Dragon – LA FEMME – Goo Goo Dolls – Yellow Days – My Baby – Damian Lazarus & The Ancient Moons

14 Agosto – Arctic Monkeys – The War On Drugs – Zara Larsson – Blossoms – Gogol Bordello – Børns – Gorgon City live – Nothing But Thieves – Lewis Capaldi – Delta Heavy

Photo credit: rockstarphotographers

Comments

comments