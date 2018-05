Sziget Festival 2018, i primi nomi del LightStage

Anche quest’anno tornerà a Sziget Festival 2018 il LightStage, il palco organizzato da Alternativa Events con la collaborazione di MIBACT e SIAE all’interno del progetto “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.

Come per gli anni passati, ampio spazio alla musica italiana alla quale si aggiungono anche alcuni nomi stranieri come Vittoria Fleet (D), Ooostblok (NL) e Springwater (F). Tra gli artisti italiani spiccano i nomi di Galeffi, Joan Thiele e gli Espana Circo Este.

LightStage sarà a Sziget Festival per il sesto anno consecutivo; nelle ultime edizioni sono passati su quel palco artisti come Twee, Gli Sportivi, Landlord e Bugo.

Sziget Festival 2018, le prime conferme del LightStage

Galeffi, Gomma, Gio Evan, Joan Thiele , LIM, Giungla, Espana Circo Este, Siberia, The Pier, Andead, Vittoria Fleet (D), Ooostblok (NL) e Springwater (F).

