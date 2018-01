Sziget Festival 2018, il programma degli artisti con Kendrick Lamar e Mumford & Sons

Sono stati annunciati i primi nomi per l’edizione 2018 dello Sziget Festival, che si terrà dall’8 al 15 agosto sull’Isola di Obuda nel territorio urbano di Budapest. Tra i primi clamorosi annunci della storica kermesse (giunta quest’anno alla sua ventiseiesima edizione) compaiono artisti del calibro di Kendrick Lamar, Mumford & Sons e Liam Gallagher, a cui, nelle prossime settimane, si andranno ad aggiungere moltissimi altri nomi e in particolare i restanti quattro headliner.

Sziget Festival 2018 – Nomi annunciati

Kendrick Lamar, Mumford & Sons, Kygo, Liam Gallagher, Bastille, Lykke Li, The Kooks, MØ, The War On Drugs, Parov Stelar, Kaleo, Zara Larsson, Gogol Bordello, Clean Bandit, Blossoms, Milky Chance, Wolf Alice, Little Dragon, Cigarettes After Sex, Goo Goo Dolls, Fink, Seasick Steve, Above & Beyond, Nothing But Thieves, Slaves, Everything Everything, Lewis Capaldi, Lemaitre, La Femme, Alle Farben, Joe Goddard (live), Ummet Ozcan, Sam Feldt (live), Jay Hardway, The Him, WhoMadeWho, Shame, Perturbator.

Prezzi Biglietti

Per il festival sono disponibili molte opzioni. I prezzi variano a seconda del periodo in cui vengono acquistati i biglietti; prima di acquistano, meno si spende. Le varie opzioni con “campeggio di base” sono integrabili con “upgrade” ad altri servizi (maggiori dettagli sul sito ufficiale).

7 Day-Pass: 7 giorni di Sziget, con campeggio di base e docce

275 € Early Bird

299 € Advanced Round 1

325 € Gate Price

5-Day Pass: 5 giorni di Sziget (10/15 agosto) con campeggio di base e docce

250 € Early Bird

275 € Advanced Round 1

299 € Gate Price

Day tickets: biglietto un singolo giorno

65 € Early Bird

70 € Advanced Round 1

75 € Advanced Round 2

79 € Gate Price

Moving-in 3-Day Pass (Domenica, lunedì, martedì): valido solo se si possiede anche il 7-Day Pass, questo biglietto consente di posizionare la tenda in anticipo, e avere qualche giorno per visitare Budapest

50 € – prezzo fisso

Moving-in Tuesday ticket: valido solo se si possiede anche il 7-Day Pass, questo biglietto consente di posizionare la tenda in anticipo di un giorno rispetto all’inizio del festival

25 € prezzo fisso

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti: http://it.szigetfestival.com/

