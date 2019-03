Sziget Festival 2019, la lineup del festival

Sziget Festival si terrà dal 7 al 13 agosto 2019 a Budapest. Una delle rassegne più rinomate del panorama internazionale ospiterà anche quest’anno musica ed installazioni artistiche nella settentrionale isola di Obuda. Nelle conferme del 7 marzo, che arrivano a ridosso dell’aumento dei biglietti, spiccano la presenza di The National, che saranno uno degli headliner, l’ex The Smiths Johnny Marr, Coheed And Cambria e Tom Odell. Questi si aggiungono ad una lunga lista già nota (tra cui ci sono Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence And The Machine e Post Malone) in continuo aggiornamento.

Di seguito le conferme ad oggi:

LE NUOVE AGGIUNTE ALLA LINE UP

The National (headliner)

Mura Masa

Tom Odell

Johnny Marr

Big Thief

Honne

Jax Jones

Coheed & Cambria

Broken Social Scene

Khruangbin

David August

Polo & Pan

Black Mountain

Ocean Alley

Grace Carter

Sonny Fodera

Burak Yeter

GLI ARTISTI GIA’ ANNUNCIATI

Foo Fighters

Ed Sheeran

Florence + The Machine

Twenty One Pilots

Post Malone

The 1975

Martin Garrix

James Blake

Richard Ashcroft

Franz Ferdinand

Tove Lo

Catfish & The Bottlemen

Kodaline

Chvrches

Jungle

The Blaze

Maribou State

IDLES

Years & Years

Razorlight

Son Lux

Richie Hawtin CLOSER

Jain

Yeasayer

Yellow Days

Tove Styrke

Masego

IAMDDB

Protoje & The Indiggnation

Xavier Rudd

Parcels

Superorganism

Pale Waves

Wanda

W&W

Vini Vici

Carnage

Sigala

Hucci

Elderbrook

Roosevelt

Anna of The North

Fakear

Valeras

Welshly Arms

Boy Pablo

Frank Turner & The Sleeping Souls

Alma

Gang Of Youths

Of Mice & Men

Frank Carter & The Rattlesnakes

Yungblud

Tamino

