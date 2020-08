Tame Impala, pubblicano il video di Is It True

I Tame Impala hanno condiviso il video di “Is It True”, il loro nuovo singolo. Il brano è estratto dall’ultimo studio album “The Slow Rush”, nei negozi dallo scorso febbraio. Il quarto disco della loro carriera ha consolidato il successo internazionale della band australiana: oltre ad aver ottenuto la seconda prima posizione in madrepatria, i Tame Impala hanno inanellato numerose top 10 in giro per il mondo, oltre al miglior piazzamento in classifica negli USA e nel Regno Unito.

Il video di “Is It True” è un’esperienza psichedelica sia dal punto di vista sonoro sia da quello visivo, con una commistione tra estetica anni Ottanta e quella modernità dettata dai testi messi come sottotitolo, in un mix tra video classico e quel lyric video particolarmente in voga negli ultimi anni.

La crescita dei Tame Impala è stata repentina soprattutto nell’ultimo lustro: trascinati da “Current”, terzo disco della loro carriera, gli australiani hanno suonato in numerosi festival internazionali del calibro di Coachella, Primavera Sound e Lollapalooza.

Photo Credit: Neil Krug

