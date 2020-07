Taylor Swift, a sorpresa farà uscire un nuovo album domani

Con un annuncio a sorpresa diffuso tramite i social media nel pomeriggio di oggi, Taylor Swift ha confermato l’uscita del suo nuovo album, che sarà intitolato “folklore”. L’artista statunitense, nota per far trascorrere almeno un paio di anni tra le sue varie opere per promuoverle con dei tour mondiali, ha deciso di dare un seguito al suo fortunato “Lover”. Il sesto lavoro della sua carriera, che sarebbe stato protagonista di un tour mondiale saltato a causa del lockdown, troverà quindi un suo successore a meno di un anno di distanza dalla pubblicazione.

“folklore” è stato registrato durante il periodo del lockdown, ed è la risposta della Swift a quanto avvenuto nell’ultimo periodo:

Molte cose che avevo programmato per questa estate non sono avvenute, ma c’era una cosa che non avevo pianificato e che invece avverrà.

La copertina, diffusa insieme all’annuncio, vede la cantante ritratta in un bosco, facendo pensare ad un lavoro che sarà una sorta di opera più intima, una rivoluzione rispetto a quel “reputation” con il quale si creò per una breve parentesi una nuova immagine. Un lavoro dall’attitudine indipendente, visto il coinvolgimento di Bon Iver e di nomi come Aaron Dessner (The National) e Jack Antonoff (Fun.). Tra gli ospiti vi è anche una figura sconosciuta, chiamata William Bowery, con la quale avrebbe scritto almeno un paio di canzoni; secondo alcune indiscrezioni, questo potrebbe essere lo pseudonimo di un altro collega o, secondo malelingue, il suo nuovo fidanzato.

Il video promozionale di “cardigan” uscirà questa notte in contemporanea alla pubblicazione del disco.

Di seguito tracklist e copertina del nuovo lavoro di Taylor Swift:

1. the 1

2. cardigan

3. the last great american dynasty

4. exile (ft. Bon Iver)

5. my tears ricochet

6. mirrorball

7. seven

8. august

9. this is me trying

10. illicit affairs

11. invisible string

12. mad woman

13. epiphany

14. betty

15. peace

16. hoax

17. the lakes (bonus track)

