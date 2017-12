Tears For Fears Tour 2018, una data a Milano a maggio

I Tears For Fears saranno in Italia il prossimo 23 maggio 2018 per un’unica data italiana al Forum di Assago (MI).

Uno dei nomi più amati della musica pop anni Ottanta ritorna nel nostro Paese dopo un’attesa durata più di un decennio; una band molto apprezzata in Italia grazie anche alla qualità di singoli come “Shout”, “Everybody Wants To Rule The World” e “Mad World”. Un repertorio ampio che è stato racchiuso in “Rule The World”, il greatest hits che sancisce il ritorno nei negozi, dopo tredici anni, con la pubblicazione anche di due canzoni inedite. Il titolo della raccolta darà il nome anche al nuovo tour internazionale che vedrà il gruppo esibirsi prima in Regno Unito (con molti concerti già sold out) e poi in Europa per una breve serie di show.

Tears For Fears Tour 2018

23 maggio 2018 – Assago (MI), Forum

