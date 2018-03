Vertigini – Tedua

Dicono che nel vastissimo calderone del rap italiano non ci siano più i contenuti di una volta. Tutte balle. Ascoltate il discone di Tedua e poi ne riparliamo. S.M.

Moscow Mule – Benji & Fede

Oggi è il giorno di “Siamo solo noise”, il nuovo album di Benji & Fede, ma è anche venerdì, quindi Moscow Mule! F.R.

No Excuses – Meghan Trainor

Un ritorno gradito, accendere la radio e non trovare Meghan Trainor stava diventando triste. Meno incisiva delle altre volte, ma il pezzo va. F.R.

Polite – Joan Thiele

Era dall’uscita di “Save Me” (circa due anni fa) che aspettavo un pezzo così da Joan. Polite è sexy. Bentornata! S.M.

Pretty Shining People – George Ezra

Un assaggio del nuovo album, in uscita il 23 marzo. Come per la Trainor, un altro graditissimo ritorno. F.R.

Un progetto di vita in comune – Laura Pausini

Sembra tornata la Laura dei singoloni importanti, dopo un “Simili” non troppo entusiasmante. Vai così, Lauretta. F.R.

Veronica n.2 – Baustelle

Primo frammento de “L’amore e la violenza – vol. 2”. Se il buongiorno si vede dal mattino…wow! F.R.

Dancer – Flo Rida

Flo Rida si è innamorato di una spogliarellista, ma la canzone suona come se corresse sulla spiaggia con la fidanzata conosciuta alle scuole medie. F.R.

Worry No More – Diplo ft. Lil Yachty & Santigold

C’è poco da girarci attorno. L’estate 2018 suonerà così. S.M.

Post Concerto – Coma_Cose

“La tua testa è un gigantesco centro sociale”. Il 2018 sarà l’anno della coppia urban Coma Cose, segnatevelo.

Everyday – Logic, Marshmello

Questa canzone è la risposta alla domanda “Cosa succede quando due nomi caldi decidono di collaborare?”. Everyday è una hit. S.M.

SAD! – XXXTentacion

Il reuccio dei pezzi depressi torna con un brano bello triste. Le temperature glaciali di questi giorni aiutano a entrare nel mood. S.M.

