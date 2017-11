Tedua, si intitola La legge del più forte il nuovo singolo

Si intitola “La legge del più forte” il nuovo singolo di Tedua, disponibile dal 17 novembre in streaming e in radio. Il video del brano, invece, uscirà lunedì 20 sul canale Vevo del rapper genovese.

Tedua è uno dei rapper più interessanti della nuova generazione. Prodotto da Chris Nolan, il nuovo pezzo esalta al massimo le doti di scrittura di Mario, ancora troppo sottovalutate. Tedua all’interno del brano non vuole di certo proclamarsi il più forte della scena, ma espone semplicemente la sua visione, intima e personale della vita in periferia in cui le persone si ritrovano abbandonate a se stesse e l’unica via d’uscita è quella di lottare con tutte le proprie forze.

Tedua – La legge del più forte – La copertina

Di seguito, ascolta in streaming il nuovo singolo di Tedua.

Foto copertina Umberto Falsina

