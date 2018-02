Tedua, si intitola Mowgli il disco della Giungla il nuovo album in uscita il 2 marzo 2018

Uscirà il 2 marzo 2018 il nuovo album di Tedua intitolato “Mowgli il disco della Giungla“. Il progetto discografico, prodotto da Chris Nolan, per la prima settimana sarà disponibile solamente in streaming. Solamente dal 9 marzo sarà possibile acquistarlo in tutti i negozi di dischi e digital store.

L’album è stato anticipato da due singoli: “La legge del più forte”, certificato disco d’oro, e “Burnout”, pubblicato lo scorso 2 febbraio, che ha già totalizzato 1 milione e mezzo di stream e il cui video, in una settimana, è già a 1 milione di views.

“Mowgli il disco della giungla” sarà disponibile nelle seguenti versioni:

1. Standard Jewelbox (14 brani)

2.CD Deluxe (14 brani + 2 esclusivi solo in fisico) confezione speciale con special insert di velluto sulla copertina e booklet

3.CD Deluxe (14 brani + 2 esclusivi solo in fisico) autografati esclusiva Amazon – tiratura limitata

4.Vinile (14 brani) confezione speciale. Tiratura limitata.

5.Vinile (14 brani) confezione speciale. Tiratura limitata autografata esclusiva Amazon

