Tedua tour 2018, le date dei concerti

Durante il Mowgli tour, Tedua proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo nuovo album, senza dimenticare inoltre i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo percorso artistico, consacrandolo come uno dei più rappresentativi personaggi del panorama hip hop italiano.

Tedua ha annunciato i primi concerti del suo “ Mowgli tour ” 2018. Il rapper, che ha poco pubblicato il suo primo album ufficiale intitolato “ Mowgli “, capace di raggiungere la prima posizione della classifica Fimi, si esibirà a maggio al Fabrique di Milano e all’Orion di Roma . Questi due concerti anticipano il tour estivo e il successivo tour nei club atteso per il prossimo inverno e che lo vedrà protagonista nelle principali città italiane.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.