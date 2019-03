Tener-A-Mente 2019, la lineup del Festival del Vittoriale

lunedì 24 giugno – GARY CLARK Jr. venerdì 28 giugno – BILLY CORGAN domenica 7 luglio – JAMES MORRISON lunedì 8 luglio – DIANA KRALL martedì 9 luglio – GARBAGE sabato 13 luglio – ANTONELLO VENDITTI domenica 14 luglio – GHEMON martedì 23 luglio – CALEXICO & IRON AND WINE giovedì 25 luglio – XAVIER RUDD venerdì 26 luglio – GLEN HANSARD

ANFITEATRO DEL VITTORIALE Gardone Riviera (BS), Via Vittoriale, 12

Una lineup che anche per il 2019 sarà ricca e, pur essendo tuttora in fase di aggiornamento, presenta già artisti del calibro di Billy Corgan, Garbage e Antonello Venditti .

Torna anche nel 2019 Tener-A-Mente , il festival che da alcuni anni si tiene presso l’Anfiteatro Del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), che negli anni ha ospitato nomi del calibro di The National, Ben Harper, Paul Weller e James Taylor.

