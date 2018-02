Tesseract, si intitola Sonder il nuovo album in uscita il 20 aprile 2018

Cinque giorni di enigmi che i fan di tutto il mondo hanno tentato di risolvere, scervellandosi come è giusto che sia quando si tratta di band come i Tesseract. E finalmente oggi, la soluzione: non solo la formazione inglese paladina del progressive metal contemporaneo ha pubblicato un nuovo singolo, “Luminary”, ma ha anche annunciato l’uscita dell’atteso successore di “Polaris” (2015), che si intitolerà quindi “Sonder” e vedrà la luce il 20 aprile 2018.

Come anticipato in apertura, la notizia dell’opera numero quattro e la pubblicazione di “Luminary”, pezzo potente che rispecchia il sound dei Tesseract, (e che nonostante il titolo cela in sé un mood parecchio cupo e sembra non essere “sporcato” dalle influenze dei progetti solisti del frontman), sono state precedute da cinque giorni di post sibillini sulla pagina Facebook ufficiale della band capitanata da Daniel Tompkins, nei quali, oltre a un temutissimo conto alla rovescia, si citavano estratti delle lyrics del nuovo singolo e spezzoni strumentali, che terminavano giorno dopo giorno con qualche indizio in più sulle nuove pubblicazioni.

Un ottimo lavoro promozionale, che ha riacceso l’interesse dei fan dopo il lancio del precedente singolo, “Smile”, risalente ormai alla scorsa estate. Appuntamento al 20 aprile, per risolvere finalmente tutti i misteri dell’ipercubo.

